Вайкуле заявила, что она и Пугачева являются борцами за справедливость

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле убеждена, что они вместе с Аллой Пугачевой являются "борцами за справедливость".

Лайма Вайкуле в интервью израильским СМИ не стала скромничать, объявив себя и Аллу Пугачеву "борцами за справедливость".

Вайкуле утверждает, что она и ее коллега всегда говорят правду.

Артистка заявила, что правду ей всегда было говорить легко, но не стала скрывать, что эта черта характера не раз мешала ей в жизни.