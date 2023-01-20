Вайкуле заявила, что она и Пугачева являются борцами за справедливость
2023-01-20 10:06
Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле убеждена, что они вместе с Аллой Пугачевой являются "борцами за справедливость".
Лайма Вайкуле в интервью израильским СМИ не стала скромничать, объявив себя и Аллу Пугачеву "борцами за справедливость".
Вайкуле утверждает, что она и ее коллега всегда говорят правду.
Артистка заявила, что правду ей всегда было говорить легко, но не стала скрывать, что эта черта характера не раз мешала ей в жизни.
Опубликовано: Наталья Гончарова