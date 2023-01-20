Новый пакет военной помощи США для Украины на $2,5 млрд включает в себя 550 единиц бронетехники

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины в четверг вечером, 19 января, сообщает Reuters.

Он включает в себя вооружение на сумму 2,5 миллиарда долларов, в том числе 90 колесных бронетранспортеров Stryker, 59 боевых машин пехоты Bradley и системы ПВО Avenger.

Согласно опубликованному Минобороны списку, США намерены предоставить Украине более 550 бронемашин, в том числе 90 Strykers, 59 Bradley, 53 MRAP и 350 Humvee (HMMWV) .

Кроме того, в пакет вошли боеприпасы для РСЗО NASAMS, мобильных комплексов Avenger, состоящих из пусковых установок зенитных ракет Stinger, установленных на Humvee, свыше 100 тысяч артиллерийские боеприпасы различного калибра, а также противорадиолокационные ракеты HARM.

Как отмечается в коммюнике Пентагона, заявленные пока США 109 машин Bradley вместе с 90 Strykers дадут Украине две бригады бронетанковых средств.

Вопреки первоначальным сообщениям, в список не включены ракеты GLSDB с дальностью поражения 150 км.

Это 30-й пакет военной помощи, объявленный США Украине после прошлогоднего российского вторжения. Общая стоимость обещанного оборудования составляет 26,7 миллиарда долларов.