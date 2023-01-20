Партия ЛДПР внесла в Госдуму закон о запрете коллекторов в России
2023-01-20 10:08
Представители ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности на территории Российской Федерации.
В пятницу утром в Госдуму России на рассмотрение поступил законопроект, подготовленный возглавляемой Леонидом Слуцким партией ЛДНР. Согласно документу, он предлагает запретить деятельность в России организаций, которые работают исключительно в сфере возврата денежных средств.
Также законопроект предлагает внести изменения в законодатльство о микрозаймах и аннулировать ряд положений ранее действующих профильных проектов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей