Партия ЛДПР внесла в Госдуму закон о запрете коллекторов в России

Представители ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности на территории Российской Федерации.

В пятницу утром в Госдуму России на рассмотрение поступил законопроект, подготовленный возглавляемой Леонидом Слуцким партией ЛДНР. Согласно документу, он предлагает запретить деятельность в России организаций, которые работают исключительно в сфере возврата денежных средств.

Также законопроект предлагает внести изменения в законодатльство о микрозаймах и аннулировать ряд положений ранее действующих профильных проектов.