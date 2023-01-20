Марочко: за четыре дня спецоперации ВСУ потеряли ранеными 1,5 тысячи бойцов
2023-01-20 10:13
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о потерях украинской армии за четыре последних дня активных боёв.
20 января сотрудник милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко пообщался с журналистами издания Russia Today, где публично заявил, что за минувшие четыре дня в медицинские учреждения здравоохранения были доставлены свыше полутора тысяч солдат вооружённых сил Украины, получивших ранения.
Характерно, что ранее Марочко поделился информацией о потерях ВСУ при битве за Соледар, которые составили 25 тысяч человек ранеными и убитыми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей