Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о потерях украинской армии за четыре последних дня активных боёв.

20 января сотрудник милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко пообщался с журналистами издания Russia Today, где публично заявил, что за минувшие четыре дня в медицинские учреждения здравоохранения были доставлены свыше полутора тысяч солдат вооружённых сил Украины, получивших ранения.

Характерно, что ранее Марочко поделился информацией о потерях ВСУ при битве за Соледар, которые составили 25 тысяч человек ранеными и убитыми.