KRKnews: жители Кракова требуют остановить оккупацию города украинцами

Издание KRKnews утверждает, что население Кракова жалуется на рост числа украинских беженцев в своём городе.

Новостное агентство KRKnews уведомляет, что националистически настроенные жители Кракова из движения "16 постулатов" требуют, чтобы беженцы из Украины прекратили оккупировать местную площадь Адама Мицкевича, где украинцы чрезвычайно часто проводят митинги за остановку российской спецоперации.

В заявлении польских националистов утверждается, что они рассматривают украинских беженцев как "неприятных иностранцев", которые оккупируют страну.