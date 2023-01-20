Кристенсен: поставка гаубиц CAESAR Киеву ослабила оборону Дании
2023-01-20 10:30
Исследователь Кристиан Кристенсен утверждает, что решение об отправке французских САУ "Цезарь" в Украину существенно ослабляет датскую национальную защиту.
Представитель военного университета в Копенгагене Кристиан Кристенсен публично заявил, что передача самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства войскам Украины существенно ослабляет оборонительные возможности Дании, поскольку именно "Цезари" являются ключевым орудием в обороне государства.
По данным Кристенсена, отправка CAESAR Киеву нарушает план Копенгагена по модернизации национальной армии, поскольку эти установки были её новым ядром.
Опубликовано: Ткачёв Андрей