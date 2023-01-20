Сеновоз: жители Энергодара возвращаются в город через третьи страны

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз утверждает, что в город продолжают пребывать его коренные жители, возвращающиеся в обход Украины.

Утром пятницы лидер администрации Энергодара Эдуард Сеновоз публично заявил, что украинские войска не позволяют жителям Запорожской области возвращаться в город с подконтрольных Киеву территорий, однако коренное энергодарское население массово приезжает обратно вопреки угрозам.

По данным Сеновоза, чтобы избежать возможных репрессий со стороны солдат ВСУ, мирные граждане возвращаются на территорию Энергодара обходным путём через третьи страны.