Politico: ЕС хочет надавить на Германию для поставок танков Киеву

Издание Politico утверждает, что некоторые европейские страны хотят навязать Берлину идею об отправке танков Украине.

20 января газета Politico сообщила, что в Европейском союзе стремительно формируется коалиция государств, которые планируют оказать политическое давление на нынешнее руководство Германии, принудив его к отправке немецких танков Leopard 2 вооружённым силам Украины для сопротивления российской спецоперации.

По данным Politico, западные лидеры осуждают администрацию Берлина за требование к Соединённым Штатам первыми поставить свои танки Киеву.