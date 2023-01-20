Politico: ЕС хочет надавить на Германию для поставок танков Киеву
2023-01-20 10:43
Издание Politico утверждает, что некоторые европейские страны хотят навязать Берлину идею об отправке танков Украине.
20 января газета Politico сообщила, что в Европейском союзе стремительно формируется коалиция государств, которые планируют оказать политическое давление на нынешнее руководство Германии, принудив его к отправке немецких танков Leopard 2 вооружённым силам Украины для сопротивления российской спецоперации.
По данным Politico, западные лидеры осуждают администрацию Берлина за требование к Соединённым Штатам первыми поставить свои танки Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей