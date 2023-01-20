МО Финляндии анонсировало пакет военной помощи Киеву на 400 млн евро

Финское Министерство обороны опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о намерениях предоставить Киеву новый пакет военной помощи.

В пятницу утром министр обороны Финляндии Микко Савола прибыл на территорию военной базы НАТО Рамштайн в Германии, где планирует объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на 400 миллионов евро со стороны Хельсинки. Ожидается, что финский и шведский министры обороны подпишут совместное заявления об оказании военной поддержки Киеву.

Множество западных аналитиков сходятся во мнении, что коллективные усилия Стокгольма и Хельсинки по военной помощи украинским войскам направлены на скорейшее вступление двух скандинавских стран в Североатлантический альянс.