Российский сенатор Андрей Клишас раскритиковал идеологическую доктрину Соединённых Штатов, базирующуюся на ощущении своей особенности.

20 января представитель Совета федерации России Андрей Клишас опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что США стали государством-банкротом, которое финансирует деятельность экстремистов на территории Украины.

По мнению Клишаса, официальный Вашингтон стремится учить свободный мир демократии, хотя Соединённые Штаты сами не являются достойным примером подобной политической системы, демонстрируя все признаки исповедования неонацистской идеологии, о чём свидетельствует вера американцев в собственную исключительность.