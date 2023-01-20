Глава МАГАТЭ Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что зона демилитаризации в районе Запорожской АЭС должна быть установлена немедленно.

20 января американский телеканал Fox News опубликовал фрагмент интервью с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который публично заявил, что вокруг Запорожской атомной электростанции необходимо незамедлительно создать зону безопасности.

По мнению Гросси, обстановка на поле боя стремительно идёт к эскалации, ввиду чего территория Запорожской АЭС вновь может подвергнуться обстрелам.