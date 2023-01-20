Гросси заявил о готовности МАГАТЭ помочь Киеву с поставками запчастей

Рафаэль Гросси сообщил, что администрация МАГАТЭ может оказать помощь Украине в условиях российской спецоперации.

В пятницу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообщался с журналистами канала Fox News, где сообщил, что подконтрольная ему организация изучает возможность поставок Украине запасных частей, необходимых для исправного функционирования атомных электростанций в стране.

По данным Гросси, большинство украинских АЭС построены российскими специалистами, ввиду чего с поставкой запчастей Киеву могут возникнуть проблемы, однако МАГАТЭ готова искать данные детали в других восточноевропейских странах.