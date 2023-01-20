Климов призвал изъять активы НАТО для восстановления новых регионов РФ

Представитель Совфеда Андрей Климов утверждает, что Москва обязана дать ответ на заявления западных политиков о передаче конфискованных российских активов в пользу Киева.

Днём 20 января Андрей Климов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что правительство России не может бездействовать в ответ на заявления ряда представителей истеблишмента стран коллективного Запада, призывающих передать Киеву замороженные российские активы.

По мнению Климова, российские власти могут конфисковать активы некоторых стран Североатлантического альянса, направив их на восстановление новых регионов РФ из-за украинских обстрелов, совершённых при помощи вооружений НАТО.