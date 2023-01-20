Сотрудник газеты The American Conservative Сумантра Майтра утверждает, что эстонские и финские политики подталкиваю Запад к принуждению Киева для атаки на крымский полуостров.

Колумнист информагентства TAC Сумантра Майтра уведомляет, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас и её финская коллега Санна Марин активно убеждают лидеров Североатлантического альянса к принуждению правительства Украины к началу наступательной операции на Крым с целью вытеснить войска России с полуострова.

По мнению Майтры, подобные заявления являются опасными для стабильности европейского региона, поскольку могут спровоцировать ещё большую эскалацию.