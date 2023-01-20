Fox News: Гросси не стал осуждать Медведева за слова об ядерной войне

Возглавляющий Международной агентство по атомной энергетике Рафаэль Гросси прокомментировал слова Дмитрия Медведева о риске начала ядерной войны из-за поражения армии РФ в Украине.

Американское информагентство Fox News обнародовало интервью с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, поинтересовавшись у него, каково его отношение к недавнему высказыванию экс-президента России Дмитрия Медведева, заявившего о возможности начала ядерного конфликта из-за проигрыша РФ в спецоперации.

Гросси сообщил, что не станет осуждать высказывание Медведева, однако напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей, о чём прекрасно информирован Кремль.