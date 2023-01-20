Washington Post: Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс тайно посетил Киев

На прошлой неделе глава ЦРУ Уильям Дж. Бернс тайно посетил Киев, сообщает Washington Post.

Он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о своих прогнозах относительно будущей военной стратегии России в контексте недавних массированных ударов, в том числе по о Бахмуте и подготовке Украины к контрнаступлению.

Основываясь на своих источниках, издание сообщило, что собеседники задавались вопросом, как долго Украина может рассчитывать на помощь США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса, а поддержка помощи Киеву уменьшилась среди части американского электората.

"После встречи на прошлой неделе у Зеленского и его соратников сложилось впечатление, что администрация Байдена поддерживает Киев по-прежнему сильно, и принятых Конгрессом в декабре $45 млрд экстренных фондов для Украины хватит как минимум до июля-августа", - отмечает издание.

Однако Бернс отметил, что в какой-то момент получить помощь будет труднее. Поэтому Киев менее уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета помощи, как это было весной прошлого года.

"В то время как ястребы-республиканцы в Конгрессе продолжают поддерживать вооружение Украины, другие консерваторы заявляют, что хотят сократить расходы США, особенно миллиарды долларов, выделяемые на военные действия", — отмечает Washington Post.



Он отметил, что бывший посол США в Москве Бернс — фигура, уважаемая в команде Зеленского.

Он также получил признание в Киеве за свой скептицизм относительно смысла ведения переговоров с Кремлем о прекращении конфликта на данном этапе.