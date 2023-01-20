Немецкий депутат от партии "АдГ" Вальдемар Гердт уверен, что Киев не сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

Представитель правой политической фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт утверждает, что Владимиру Зеленскому следует смириться с фактом безвозвратного выхода земель из состава Украины, поскольку ВСУ не в состоянии вернуть данные земли под контроль Киева. По мнению Гердта, будущее Украины было предрешено сразу после начала российской спецоперации.

Также Вальдемар Гердт выразил уверенность, что в дальнейшем все страны мира смогут поучаствовать в процессе восстановления Украины, разделив её территории между собой.