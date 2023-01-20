Дэвис: получение нового оружия от НАТО не помогут Киеву победить Россию

Американский подполковник Дэниел Дэвис выразил уверенность, что новые пакеты военной помощи Украины от западных стран не помогут Киеву изменить своё положение на поле боя.

В пятниц подполковник вооружённых сил Соединённых Штатов Дэниел Дэвис опубликовал авторскую колонку для портала 19FortyFive, где заявил, что поставляемая ВСУ бронетехника образца Североатлантического альянса нуждается в обученных водителях и экипаже, которых у Киева пока нет. Также Дэвис напомнил, что Украине необходимо большое количество топлива для управления поставляемой Западом техникой.

По мнению Дэниела Дэвиса, в ближайшие месяцы украинские войска не смогут изменить ситуацию на фронте в случае, если они рассчитывают лишь на западное оружие.