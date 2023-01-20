Пригожин прислал кувалду депутату Госдумы Миронову

Об этом парламентарий и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сам рассказал на своей странице «Вконтакте».

Как сообщил Миронов, руководитель ВЧК «Вагнер» Евгений Пригожин прислал ему настоящую тяжелую кувалду, на которой написан следующий текст: «Миронову С. М. от ЧВК «Вагнер». 13.01.23 Бахмут — Соледар». При этом Миронов отметил, что с помощью данного инструмента намерен пробить брешь в нацистской идеологии. Депутат и руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» добавил, что уже пользовался кувалдой.

Как заявил Миронов, пусть наконец все недруги Российской Федерации осознают, что их планам сбыться не суждено. Парламентарий подчеркнул, что от предпринимаемых в настоящее время действий зависит будущее России.