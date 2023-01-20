Нарышкин: Россия и США по-разному использовали атомную энергию

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о разнице в российской и американской идеологиях на примере атомной энергетики.

20 января возглавляющий СВР России Сергей Нарышкин публично заявил, что первое применение атомной энергии Соединёнными Штатами привело к гибели мирного населения японских городов Хиросима и Нагасаки, в то время как российские учёные использовали ядерный синтез в мирных целях для его внедрения в систему национальной энергетики.

По мнению Нарышкина, данный пример отлично иллюстрирует отношение США к атомной энергии в качестве оружия, в то время как Россия использует атом исключительно в мирных целях.