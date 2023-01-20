СК: немцы отравили 632 пациента психбольницы Ставрополья в годы ВОВ

В Следственном комитете России рассказали о случаях отравления пациентов психбольницы Ставропольского края немецкими оккупантами в годы Великой отечественной войны.

20 января пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что действия немецких нацистов на территории Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны были признаны геноцидом в судебном порядке, поскольку привели к гибели 28 тысяч граждан Советского Союза.

По данным СК, в ходе зверств нацистов на территории Ставрополья во время ВОВ были отравлены 632 пациента психиатрической больницы, среди которых фигурировали дети.