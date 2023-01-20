МИД России: США тайно спонсируют «ИГИЛ» для свержения власти в Афганистане

Представитель российского Министерства иностранных дел Замир Кабулов утверждает, что американское правительство скрытно финансирует деятельность террористической группировки "Исламское государство".

В пятницу днём официальный представитель МИД России Замир Кабулов публично заявил, что по имеющейся у него информации, правительство Соединённых Штатов финансирует деятельность террористов "ИГИЛ" (организация признана террористической в РФ и запрещена в большинстве стран мира).

По данным Кабулова, таким образом Вашингтон намеревается свергнуть нынешнее правительство Афганистана в лице группировки "Талибан" (организация признана террористической в России), отомстив ему за отступление американской армии с афганских территорий.