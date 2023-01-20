Бузова похвасталась сережками за 170 000 000 рублей, которые ей подарили на день рождения

Поющая ведущая Ольга Бузова в восторге от подарка на день рождения. Ей подарили бриллиатовые серьги стоимостью 170 000 000 российских рублей.

Сегодня Ольга Бузова отмечает день рождения.

Знаменитость получает поздравления и, конечно, подарки.

Особого внимания стоит один из презентов. Ольге преподнесли бриллиантовые серьги потрясающей красоты, а стоимость их - 170 000 000 российских рублей.