Российский политолог Владимир Васильев объяснил визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Американское новостное агентство The Washington Post уведомляет, что на прошлой неделе гендиректор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс тайно посетил Киев, где провёл рабочую встречу с Владимиром Зеленским в его офисе.

По данным аналитика Владимира Васильева, Бернс и Зеленский обсуждали усиление украинского военного кризиса с целью отвлечь внимание общественности от происшествия с нахождением секретных разведывательных документом в кабинете Джо Байдена. Васильев отметил, что американские агенты всегда так поступают, когда желают замять публичный скандал.