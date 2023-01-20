Фотография с Путиным спасла жизнь экс-футболистке «Арсенала» Алексе Скотт

Бывшая английская футболистка Алекса Скотт рассказала, как фотография с Владимиром Путиным сохранила ей жизнь.

В пятницу бывшая представительница национальной сборной Англии по футболу и клуба "Арсенал" Алекса Скотт опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о поездке на Чемпионат мира-2018 в Москву, где провела встречу с Владимиром Путиным в качестве представительницы канала BBC, где сделала фото с главой российского государства.

По словам Скотт, в тот же день она села в московское такси, где водитель начал её угрожать расправой, однако отпустил после того, как девушка показала ему совместную фотографию с Путиным.