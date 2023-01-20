Российский боец MMA Минеев прибыл в Донецк для участия в спецоперации

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев, ранее получивший повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации, прибыл в Донецк.

Днём 20 января лидер лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев публично заявил, что российский боец Владимир Минеев прибыл в Донецк для участия в специальной военной операции. По данным Гаджиева, он предложил Минееву поучаствовать в бойцовском турнире в марте.

Сам Владимир Минеев от участия в мероприятии отказался, отметив, что из-за участия в спецоперации он не сможет драться в октагоне в первые два месяца весны.