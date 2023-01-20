Хукстру: Нидерланды хотят поставить Украине истребители F-16

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстру утверждает, что его страна в состоянии поставить Киеву американские истребители.

Информационное агентство RTL уведомляет, что нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстру публично заявил о возможности рассмотрения вопроса отправки истребителей F-16 в Украину в случае, если администрация Киева попросит власти Амстердама о подобной услуге.

По словам Хукстру, рассмотрение поставок военных самолётов F-16 украинским войскам будет проходить в парламенте Нидерландов и будет максимально беспристрастным.