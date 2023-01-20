Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о переломном моменте в Украинском конфликте

В конфликте на территории Украины наступает переломный момент, сообщили в Пентагоне.

На военной базе Соединенных Штатов Америки "Рамштайн" на территории Германии прошло очередное заседание военных из стран НАТО.

Во время заседания выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что в российско-украинском конфликте наступает решающий момент.

Также он добавил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько это потребуется.

Известно и о том, что по заявлению CNN, вопрос о массовой поставке танков в Украину решен не был.