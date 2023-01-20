Reuters: Великобритания и еще 8 стран Европы договорились отправить в Украину танки

Девять стран Европейского континента договорились об отправке танков в Украину.

Как сообщает западное информационное агентство Reuters, Великобритания, а также еще восемь стран согласовали отправку танков для Вооруженных сил Украины.

По данным источника, эта техника войдет в "беспрецедентный пакет помощи" Европы для Украины. В список этих стран, помимо Соединенного Королевства, вошли Эстония, Польша, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия.

"Великобритания, Эстония, Польша, Латвия, Литва, Дания, Чехия, Нидерланды и Словакия обязались совместно добиваться предоставления Украине "беспрецедентного набора помощи", включая боевые танки", - говорится в сообщении.