Лукашенко сказал Лаврову, что Украина его приятно удивила

В четверг, 19 января президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает "Интерфакс".

В ходе встречи политик, среди прочего, прокомментировал отношения Беларуси и России. Лукашенко назвал контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран образцовыми.

Лукашенко, которого цитирует Telegram-канал пул Первого" также заявил, что его "приятно удивило" отношение Украины, которую активно подталкивают к провокациям в Беларуси "сами знаете кто".

"Сегодня безопасность для нас не только еще важнее. Наши западные соседи пытаются использовать Украину против Беларуси", - уточнил белорусский лидер, отметив, что Украина пока к этим провокациям не причастна.

Александр Лукашенко также отметил, что надеется поговорить наедине с Сергеем Лавровым. Как он пояснил, есть вопросы, о которых "нужно говорить".