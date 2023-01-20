Панин обозвал Кучеру лицемером и подлецом после его интервью Дудю

Актер Алексей Панин высказался по поводу интервью ведущего Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю.

Алексей Панин прокомментировал интервью ведущего ТВ и актера Оскара Кучеры журналисту Юрию Дудю.

Панин утверждает, что в молодости провел с Кучерой немало времени. Времяпровождение артистов было в стиле "секс, наркотики, рок-н-ролл".

Даже тогда, как уверяет Панин, у телеведущего имелась фабрика по производству пищевой пленки.

По мнению Алексея, Оскар всегда пытался усидеть на двух стульях.