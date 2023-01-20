Бородина нелестно высказалась о Бузовой в день рождения поющей ведущей
2023-01-20 13:12
Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина отозвалась об Ольге Бузовой так: "она мне не коллега".
В день рождения Ольги Бузовой корреспонденты ФАН позвонили Ксении Бородиной, которая долгое время вела "Дом-2" вместе с именинницей, попросив сказать пару слов о своей коллеге.
Общение не задалось, так как Ксения, произнеся фразу "она мне больше не коллега", повесила трубку.
Журналисты были ошарашены реакцией Бородиной на звонок.
Опубликовано: Наталья Гончарова