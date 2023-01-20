Барановская намерена родить четвертого ребенка
2023-01-20 13:23
Популярная ведущая и многодетная мать Юлия Барановская намерена родить 4-ого наследника или наследницу, но только в браке.
Юлия Барановская очень хочет родить еще одного ребенка.
Ведущая признается, что ладить у нее лучше получается с мальчиками, но и девочке она будет очень рада.
42-летняя знаменитость подчеркнула, что намерена завести ребенка лишь тогда, когда выйдет замуж.
В настоящее время Юлия - мать троих детей, рожденных в браке с футболистом Андреем Аршавиным.
Опубликовано: Наталья Гончарова