Барановская намерена родить четвертого ребенка

Популярная ведущая и многодетная мать Юлия Барановская намерена родить 4-ого наследника или наследницу, но только в браке.

Юлия Барановская очень хочет родить еще одного ребенка.

Ведущая признается, что ладить у нее лучше получается с мальчиками, но и девочке она будет очень рада.

42-летняя знаменитость подчеркнула, что намерена завести ребенка лишь тогда, когда выйдет замуж.

В настоящее время Юлия - мать троих детей, рожденных в браке с футболистом Андреем Аршавиным.