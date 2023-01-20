Работники военной базы Рамштайн начали забастовку во время заседания членов НАТО

На военной базе США в Германии началась забастовка сотрудников. Там проходит заседание НАТО.

По данным российского информационного агентства РИА Новости, работники американской авиабазы "Рамштайн", расположенной в Германии, начали забастовку.

В это время на территории военной базы проходит заседание министров обороны стран-членов НАТО. Там обсуждается вопрос Украины.

На этом заседании министр обороны Соединенных Штатов Америки выступил и заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.