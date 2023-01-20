9 стран Европы подписали декларацию о беспрецедентной военной помощи Украине

В четверг, 19 января 2023 года, представители министерств обороны 9 стран Европы подписали "Таллиннскую декларацию", в которой говорится о дальнейшей военной помощи Украине, сообщает Reuters.

Декларацию подписали Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Словакия и Чехия. Министры обороны представляли пять стран.

В декларации также говорится, что новый уровень поддержки Украины требует переброски танков, систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также артиллерии/

"Поэтому мы обязуемся вместе продолжать беспрецедентную помощь, особенно в отношении танков, тяжелой артиллерии, систем ПВО, боеприпасов и БМП для обороны Украины", - говорится в декларации.

Как стало известно из имеющейся на данный момент информации, в Украину должна быть доставлена ​​очередная партия вооружений из разных стран.