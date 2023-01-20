Песков назвал конфликт в Украине «развивающимся по восходящей спирали»

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков дал характеристику российско-украинскому конфликту и поведению стран НАТО во время спецоперации.

20 января личный пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время конфликт между Россией и Украиной развивается по восходящей спирали, что неизбежно ведёт к эскалации в регионе. По мнению Пескова, государства-участники Североатлантического альянса всё больше вовлекаются в военный кризис на территории Украины.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что если ранее страны НАТО дистанцировались от боевых действий в украинском государстве, оказывая Киеву второстепенную поддержку, то теперь они напрямую вмешиваются в ситуацию на фронте.