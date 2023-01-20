Шеф Пентагона Остин заявил о наступлении переломного момента в Украине

Возглавляющий Пентагон Ллойд Остин уверен, что в настоящий момент российско-украинский военный кризис переживает переломный момент.

Днём 20 января министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин прибыл на заседание стран-доноров военной помощи Украине, которое проходит на базе Рамштайн в Германии. Во время мероприятия Остин сообщил, что в российской спецоперации наступил переломный момент, ввиду чего западные державы обязаны нарастить оказываемую Киеву поддержку.

Также Ллойд Остин выразил уверенность, что администрация московского Кремля внимательно наблюдает за всеми изменениями, происходящими на украинском фронте.