Первая страна НАТО официально запросила разрешения у Германии на поставку танков Leopard Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что один из союзников по НАТО официально запросил у Германии разрешение на реэкспорт танков Leopard в Украину, сообщает ВВС.

"Я так понимаю, что официальный запрос был получен сегодня. Я не знаю никаких подробностей о том, кто или что. Конечно, это процесс, который нужно отработать", — сказал Уоллес, не назвав страну, которая запросила у Германии разрешение на передачу танков Украине.

На вопрос, каким должен быть ответ Берлина, британский министр подчеркнул, что хочет, чтобы в 2023 году у Украины было как можно больше танков.

По данным Sky News, официальную заявку на получение разрешения у Германии на передачу танков Украине могла подать Польша. Ранее правительство в Варшаве заявило, что готово в кратчайшие сроки получить согласие Берлина на поставку танков Leopard Украине.

Как заявил президент Анджей Дуда, Польша хочет передать роту (14) танков. Польские власти также стремятся создать международную коалицию, которая снабжала бы Украину тяжелым вооружением.

В пятницу, 20 января представители стран-партнеров Украины встречаются на американской военной базе Рамштайн в Германии. Планируется создать коалицию стран, готовых поставлять ВСУ тяжелые танки, в том числе Leopard-2.