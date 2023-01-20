Остин: Путин не рассчитывал на решимость Украины и Запада

Шеф американского Пентагона Ллойд Остин утверждает, что Владимир Путин не ожидал решимости Украины и западных стран сопротивляться спецоперации.

Выступающий на базе НАТО Рамштайн в Германии глава Пентагона Ллойд Остин публично заявил, что принимая решение о начале специальной военной операции в Украине, Владимир Путин не рассчитывал, что Киев и его западные партнёры решат столь ожесточённо сопротивляться.

По мнению Остина, в текущий момент боевые действия в Украине проходят через переломный момент, результатом которого будет поражение одной из воюющих сторон. В связи с этим политик предложил государствам коллективного Запада существенно интенсифицировать оказываемую Киеву помощь.