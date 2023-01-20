Toyota возобновила деятельность в России, начав завозить в страну запчасти

"Toyota" возобновила деятельность в России еще с конца 2022 года, начав завозить в страну запчасти, которые не попали под санкции.

Издание "Известия" информирует о том, что известный во всем мире концерн "Toyota" возобновил прямые поставки запчастей в РФ еще в конце прошлого года.

Безусловно, речь идет о тех запчастях, которые не попали под санкции.

Кроме этого, российское дочернее предприятие "Тойота Мотор" дало зеленый свет своим дилерам на продажу комплектующих, которые не находятся под запретом.