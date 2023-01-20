Посол России в Вашингтоне Антонов заявил, что политика США толкает мир к катастрофе

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что политика Вашингтона, направленная на стратегическое поражение России, ведет мир к катастрофе.

В заявлениях, которые цитирует российское агентство ТАСС, Анатолий Антонов прокомментировал отношения между Москвой и Вашингтоном.

Дипломат сослался на обвинения администрации США в том, что Россия использует "безрассудную и опасную риторику по теме ядерного оружия". Как заверил Антонов в своем ответе, никто из политического или военного руководства России "такого не говорил".

"Все, что мы делаем, — это постоянно предупреждаем Вашингтон, что его политика, ведущая к стратегическому поражению нашей страны на поле боя, ведет мир к катастрофическому сценарию", — предупредил дипломат.

Посол также заявил, что "США и их союзники развязали гибридную войну против России на собственной территории".

Заявление российского политика стало одним из комментариев к декабрьскому визиту Владимира Зеленского в США. По словам Антонова, Россия и США медленно скатываются в пучину конфликта, который может быть спровоцирован передачей Украине системы Patriot.