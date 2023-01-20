Поток жителей РФ на Мальдивы вырос в 2 раза

В 2022 году россияне наслаждались отдыхом на Мальдивах в 2 раза чаще, чем до пандемии коронавируса.

За 9 месяцев 2022 года россияне совершили в Мальдивы почти 80 000 турпоездок, а в 2019 году это количество равнялось 38 000.

Чаще стали жители РФ совершать путешествия и в такие государства, как Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Лидером по приему путешественников из России стал Египет. 578 000 поездок россияне совершили в прошлом году, а в 2019 - только 17 000.