Слава в первый раз высказалась по поводу беременности своей дочери Александры

Известная исполнительница Слава вскоре станет бабушкой. Ее дочь Саша должна родить первенца уже весной. Что думает по этому поводу артистка?

Слава заявила, что это очень волнующе знать, что ее дочь носит под сердцем новую жизнь.

Наследнице артистки Александре Морозовой 23 года.

Замуж молодая женщина вышла в ноябре прошлого года, Малыш должен появится на свет весной. О том, кто родится у Саши, информации нет.