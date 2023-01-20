Нидерланды рассматривают возможность поставки Украине истребителей F-16

Власти Нидерландов заявили, что готовы оплатить доставку танков Leopard в Украину, а также рассмотреть возможность отправки истребителей F-16, если их запросит Киев, сообщает телеканал NOS.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что на поставку обычного вооружения в Украину нет табу. Однако, по его словам, Нидерланды присылают только то вооружение, которое просит Киев. Он отметил, что сейчас Украине нужно тяжелое вооружение, в том числе современные боевые танки.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна готова оплатить транспортировку танков в Украину, но поставка должна пройти в рамках европейской или натовской коалиции.

"Это то, что мы определенно готовы сделать", — сказала Оллонгрен агентству Bloomberg, добавив, что Нидерланды ждут позиции Германии по танкам.

NOS отмечает, что поставка танков Leopard, а возможно, и истребителей F-16 стала бы прорывным ходом со стороны Запада, если речь идет о военной поддержке Украины.

В пятницу, 20 января представители стран-партнеров Украины проводят встречу на американской военной базе в немецком Рамштайне. Планируется создать коалицию стран, готовых поставлять ВСУ тяжелые танки, в том числе NOS.

The Wall Street Journal написал в среду, что правительство в Берлине не позволит союзникам поставлять немецкие танки на Украину, если США не согласятся передать Украине свои танки Abrams.