В австралийском лесу нашли огромную жабу весом почти 3 кг

Гигантская жаба, в шесть раз крупнее среднего показателя ее вида, была найдена глубоко в австралийских тропических лесах в национальном парке Конуэй, штат Квинсленд.

Рейнджеры считают, что жаба может побить рекорд по размеру, сообщила BBC в пятницу, 20 января.

Получившая прозвище "Тоадзилла" (сочетание английского слова toad ("жаба") и имени вымышленного гигантского монстра Годзиллы), тростниковая жаба была замечена рейнджером во время обычного патрулирования в Национальном парке Конвей. Он с помощью коллег поймал животное и взвесил его в своем офисе.

Вес жабы составил 2,7 кг. Самая большая жаба, занесенная в 1991 году в Книгу рекордов Гиннеса, весила 2,65 кг. Это был шведский питомец по кличке Принсен.

Старший смотритель парка сообщил Reuters, что животное было усыплено из-за его воздействия на окружающую среду. Это обычная судьба жаб по всей Австралии.

Тростниковые жабы были завезены в Австралию в 1935 году для борьбы с вредителями. Их популяция быстро увеличилась, и они стали угрозой для австралийских видов.