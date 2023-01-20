Хаматова неожиданно заявила, что устала от актерства и ждет, когда можно будет уйти на покой
2023-01-20 14:30
Чулпан Хаматова сообщила, что проклинала себя за то, что стала актрисой. В настоящее время она очень устала от этой профессии и ждет, когда можно будет уйти на пенсию.
Актрису Чулпан Хаматову в России всегда называли в числе самых талантливых артистов.
Знаменитость утверждает, что каждый раз, когда выходит на сцену, жалеет о том, что выбрала такую профессию.
Селебрити ждет, когда можно будет уйти на покой.
В настоящее время Хаматова о завершении деятельности не говорит, но с большим удовольствием сменила бы ее на преподавание актерского мастерства.
Опубликовано: Наталья Гончарова