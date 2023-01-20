Зеленский попросил у участников встречи в Рамштайне истребители F-16 и дальнобойные ракеты

Президент Украины обратился к участникам встречи и попросил истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам переговоров, состоявшихся в "формате Рамштайн" с просьбой предоставить Киеву истребители F-16 и дальнобойные ракеты для борьбы с "российским злом.

Обращение было организовано по видеосвязи в самом начале заседания контактной группы ("Рамштайн-8") на одноименной авиабазе в Германии.

Владимир Зеленский подчеркнул, что благодарен собравшимся за диалог, единство и формат сотрудничества с Украиной.