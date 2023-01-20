Британский актер Джулиан Сэндс, известный по роли злого колдуна в Чернокнижнике, пропал без вести в горах Калифорнии
2023-01-20 15:03
65-летний актер из Британии Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии неделю назад. Поиски ничего не дали.
Британский актер Джулиан Сэндс отправился на экскурсию в горах Южной Калифорнии.
По версии следствия, артист и еще один турист отбились от группы, а когда опомнились, было поздно.
Неделя поисков несчастных ничего не дали. Шансы найти их живыми тают с каждым днем.
Опубликовано: Наталья Гончарова