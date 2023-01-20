Пике запрещал Шакире выступать с другими мужчинами

Появляются новые подробности расставания певицы Шакиры и экс-футболиста "Барселоны" и сборной Испании Жерара Пике.

Оказывается, бывший футболист пытался обезопасить себя от измены, контролируя свою партнершу и запрещая ей выступать с другими мужчинами.

Шакира и Пике были парой 12 лет. У них двое общих сыновей - Милан и Саша. Однако все полетело в тартарары, когда выяснилось, что футболист изменял и в итоге бросил певицу ради 23-летней возлюбленной Клары Чиа Марти. Интересно, что поначалу Пике казался человеком, который в ужасе от предательства.

Спустя несколько месяцев после официального объявления о расставании певица и футболист по-прежнему остаются самой интересной темой для СМИ и прессы. Все благодаря последней песне Шакиры с незатейливым названием "BZRP Music Sessions #53". В произведении звезда очень прямо говорит о предательстве бывшего.

Пике любил контролировать Шакиру. Он запретил ей встречаться с другими мужчинами.

В 2014 году расцвела любовь Шакиры и Пике. Годом ранее у них родился первый сын Милан. Интересно, что в прошлогоднем интервью певица призналась, что ее партнер запрещал ей снимать музыкальные клипы, в которых она представляет себя в нежных позах с мужчинами. Однако звезда подчеркнула, что ничего против не имеет, наоборот – ее растрогала забота партнера.

Интересно, что в 2017 году Жерар Пике снялся в клипе своей возлюбленной, которая поет в песне "Me enamore", как сильно она влюблена в футболиста.

Однако это мало помогло — по иронии судьбы, виноват был именно ревнивый Пике, прятавший любовницу от своей спутницы и матери его сыновей.