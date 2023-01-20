Кай Метов отказался осуждать знаменитостей покинувших Россию на фоне СВО

Звезда 90-х Кай Метов заявил, что не берется осуждать покинувших страну звезд. Каждый волен решать свою судьбу сам.

Исполнитель Кай Метов сообщил, что сам из России уезжать не собирается, но не берется осуждать тех, кто оставил родину.

Артист считает, что, кто прав, а кто виноват, рассудит время.

Метов заметил, что те, кто родились и воспитывались в СССР привыкли к тому, что за них все решали. Сейчас другое время и каждый думает, что делать, как быть и куда ехать сам.